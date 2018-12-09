Елизавета Туктамышева: Для меня чемпионат России – это главный старт

Фигурное катание 09 декабря 2018 17:27 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Ванкувере завершился финал Гран-при по фигурному катанию.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла третье место в финале Гран-при, уступил японке Рике Кихире и соотечественнице Алине Загитовой.

«Для меня чемпионат России — это главный старт. Именно там мне хотелось бы показать все, на что я способна. Наверное, потому что сейчас я неплохо готова, понимаю, на что способна, понимаю, что могу бороться, занимать высокие места. Поэтому и хочется максимально использовать свой шанс. Будет очень обидно, если у меня не получится. Надо же когда-нибудь все-таки проехать по всем главным стартам сезона.

Мне нравится, что в женском катании сейчас такая высокая конкуренция и я ее выдерживаю. Приятно, что в финале Гран-при я самая возрастная спортсменка. Мне это льстит. Я точно знаю, что мое катание нравится людям, нравится мне самой и, кстати, неплохо оценивается в целом. Просто оно другое. Возможно, более техничное. Не думаю, что это минус. А кроме того, как я уже не раз говорила, было бы просто наивно рассчитывать на высокие компоненты после того, как я пропустила почти четыре года выступлений. Если успешно пройду еще пару-тройку турниров, оценка за компоненты наверняка начнет подниматься», - цитирует Туктамышеву «Р-Спорт».