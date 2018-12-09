Загитова получила травму стопы накануне выступления в финале Гран-при - Советский спорт
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    • Фигурное катание09 декабря 2018 21:20Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Загитова получила травму стопы накануне выступления в финале Гран-при

    Стала известна причина неуверенного выступления Алины Загитовой в произвольной программе в финале Гран-при.

    Загитова получила травму стопы за день до выступления в произвольной программе в Ванкувере, по итогам которой она стала второй, уступив японке Рике Кихире.

    Бывший канадский фигурист Тед Бартон сообщил, что Загитова наткнулась на телевизионный кабель и травмировала стопу во время тренировки. Команда олимпийской чемпионки думала сняться с выступления, но все же показала произвольную программу.

    #загитова алина#Гран-при#Финал Гран-при
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