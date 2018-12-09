Загитова получила травму стопы накануне выступления в финале Гран-при

Фигурное катание 09 декабря 2018 21:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Стала известна причина неуверенного выступления Алины Загитовой в произвольной программе в финале Гран-при.

Загитова получила травму стопы за день до выступления в произвольной программе в Ванкувере, по итогам которой она стала второй, уступив японке Рике Кихире.

Бывший канадский фигурист Тед Бартон сообщил, что Загитова наткнулась на телевизионный кабель и травмировала стопу во время тренировки. Команда олимпийской чемпионки думала сняться с выступления, но все же показала произвольную программу.