Кихира может исполнить четверной прыжок на соревнованиях в текущем сезоне - Советский спорт
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    • Фигурное катание10 декабря 2018 08:25Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Кихира может исполнить четверной прыжок на соревнованиях в текущем сезоне

    16-летняя японская фигуристка Рика Кихира может включить в свою программу четверной прыжок.

    - Тренер Миэ Хамада сказала, что очень активно работает со своей подопечной над тем, чтобы та стала первой взрослой одиночницей, кто сумеет продемонстрировать на соревнованиях прыжок в четыре оборота.

    Тренер добавила, что в тренировках элемент получается достаточно уверенно, но еще не достигнута та степень стабильности, при которой четверной (вкупе с двумя тройными акселями) не станет ломать программу, - рассказала в своем микроблоге на сайте агентства "Р-Спорт" журналист Елена Вайцеховская.

    Напомним, Рика Кихира в текущем сезоне выиграла все четыре соревнования, в которых участвовала: мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, этапы серии Гран-при в Японии и Франции, а также финал Гран-при в минувший уик-энд, где японка сумела обойти как в короткой, так и в произвольной программе олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

    #вайцеховская елена#Финал Гран-при#кихира рика#загитова алина
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