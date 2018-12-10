Кихира может исполнить четверной прыжок на соревнованиях в текущем сезоне

Фигурное катание 10 декабря 2018 08:25 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

16-летняя японская фигуристка Рика Кихира может включить в свою программу четверной прыжок.

- Тренер Миэ Хамада сказала, что очень активно работает со своей подопечной над тем, чтобы та стала первой взрослой одиночницей, кто сумеет продемонстрировать на соревнованиях прыжок в четыре оборота.

Тренер добавила, что в тренировках элемент получается достаточно уверенно, но еще не достигнута та степень стабильности, при которой четверной (вкупе с двумя тройными акселями) не станет ломать программу, - рассказала в своем микроблоге на сайте агентства "Р-Спорт" журналист Елена Вайцеховская.

Напомним, Рика Кихира в текущем сезоне выиграла все четыре соревнования, в которых участвовала: мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, этапы серии Гран-при в Японии и Франции, а также финал Гран-при в минувший уик-энд, где японка сумела обойти как в короткой, так и в произвольной программе олимпийскую чемпионку Алину Загитову.