Валентин Писеев: Загитова может обыграть Кихиру на чемпионате мира, если та ошибется - Советский спорт
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    • Фигурное катание10 декабря 2018 11:05Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

    Валентин Писеев: Загитова может обыграть Кихиру на чемпионате мира, если та ошибется

    Японская фигуристка стала победительницей финала Гран-при.

    Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался об итогах финала Гран-при в Ванкувере.

    В женском одиночном катании победу одержала 16-летняя Рика Кихира из Японии, опередившая двух российских фигуристок – Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву.

    «Кихира – уникальная фигуристка, без слабых мест, – приводят «Известия» слова Писеева. – Бороться с ней очень сложно, но наши девочки способны сместить ее с трона.

    Во-первых, я не теряю веру в Алину Загитову, которая способна обыграть японку на чемпионате мира, если та допустит ошибку. Во-вторых, в следующем году в профессионалы перейдут наши юниорки – Александра Трусова, Алена Канышева, Алена Косторная, которые уверенно делают четвертные прыжки».

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