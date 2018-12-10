Валентин Писеев: Загитова может обыграть Кихиру на чемпионате мира, если та ошибется

Фигурное катание 10 декабря 2018 11:05 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

Японская фигуристка стала победительницей финала Гран-при.

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался об итогах финала Гран-при в Ванкувере.

В женском одиночном катании победу одержала 16-летняя Рика Кихира из Японии, опередившая двух российских фигуристок – Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву.

«Кихира – уникальная фигуристка, без слабых мест, – приводят «Известия» слова Писеева. – Бороться с ней очень сложно, но наши девочки способны сместить ее с трона.

Во-первых, я не теряю веру в Алину Загитову, которая способна обыграть японку на чемпионате мира, если та допустит ошибку. Во-вторых, в следующем году в профессионалы перейдут наши юниорки – Александра Трусова, Алена Канышева, Алена Косторная, которые уверенно делают четвертные прыжки».