Алина Загитова: В первую очередь мы с Медведевой были соперницами. Она мне не пишет, и я тоже не пишу - Советский спорт
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    • Фигурное катание10 декабря 2018 13:16Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Алина Загитова: В первую очередь мы с Медведевой были соперницами. Она мне не пишет, и я тоже не пишу

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своих взаимоотношениях с Евгенией Медведевой.

    - Мы в принципе с ней много не общались, особенно перед Олимпиадой. Сложно ответить на вопрос, почему. Даже сформулировать сложно. Потому что в первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги. С тех пор, как она уехала в Канаду, и она мне не пишет, и я не пишу, - призналась Загитова в интервью агентству "Р-Спорт".

    На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Алина Загитова обыграла двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в личном турнире и завоевала золотую медаль.

    После этого Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и уехала тренироваться в Канаду под руководством Брайана Орсера. В текущем сезоне Евгения не выиграла ни одного турнира и не смогла квалифицироваться в финал Гран-при.

    #загитова алина#медведева евгения#ои-2018
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