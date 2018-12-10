Алина Загитова: В первую очередь мы с Медведевой были соперницами. Она мне не пишет, и я тоже не пишу

Фигурное катание 10 декабря 2018 13:16 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своих взаимоотношениях с Евгенией Медведевой.

- Мы в принципе с ней много не общались, особенно перед Олимпиадой. Сложно ответить на вопрос, почему. Даже сформулировать сложно. Потому что в первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги. С тех пор, как она уехала в Канаду, и она мне не пишет, и я не пишу, - призналась Загитова в интервью агентству "Р-Спорт".

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Алина Загитова обыграла двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в личном турнире и завоевала золотую медаль.

После этого Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и уехала тренироваться в Канаду под руководством Брайана Орсера. В текущем сезоне Евгения не выиграла ни одного турнира и не смогла квалифицироваться в финал Гран-при.