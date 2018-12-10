Алина Загитова: Когда ты стремишься кого-то обогнать, самому себе делаешь плохо

Фигурное катание 10 декабря 2018 13:25 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в финале Гран-при.

- Здесь, в Канаде, перед произвольной я принимала таблетки для сна, потому что не могла спать ночью, а днем было ощущение, что усну прямо на тренировке. Но это не всегда хорошо, стараюсь все же заснуть сама, потому что на следующий день вялая ходишь. Это был единственный случай (приема снотворного).

Когда ты стремишься кого-то обогнать, то самому себе делаешь плохо. Плохо, когда такие мысли лезут в голову.

Нужно полностью "почистить" программы, чтобы не кататься так зажато, как у меня получилось. У меня есть большой запас, чтобы улучшить баллы, - рассказала Загитова в интервью агентству "Р-Спорт".

Напомним, в минувший уик-энд Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при, который прошел в канадском Ванкувере.

Лучшую сумму баллов как в короткой (новый мировой рекорд), так и в произвольной программе получила 16-летняя японская фигуристка Рика Кихира.