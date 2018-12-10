Мария Бутырская: К Олимпийским играм-2022 подрастает хорошая замена нынешним лидерам

Фигурное катание 10 декабря 2018 16:58 Источник: «RT на русском» Автор: Сметанникова Дарья

Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская подвела итоги финала Гран-при в Ванкувере.

В соревновании спортивных пар российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место.

«Ошибки были, и, к сожалению, песни из слов не выкинешь. Конечно, жаль, что наши ребята не смогли завоевать золото, хотя я изначально рассчитывала, что на победу будут претендовать Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Это не финал чемпионата мира. Думаю, к первенству планеты наши ребята подойдут в лучшей форме. А к Гран-при фигуристы всегда относились несколько снисходительно. Да, это интересный турнир, и сейчас он куда более популярный и разрекламированный по сравнению с тем временем, когда каталась я. Но это не чемпионат мира и даже не чемпионат Европы. А возьмите, например, женское катание в Ванкувере. Оно было представлено только японками и россиянками.

Радует успешное выступление наших юниоров. Например, в соревновании девушек и спортивных пар россияне заняли пять первых мест в обеих дисциплинах. Это говорит о том, что у нас есть отличный плацдарм для роста, а к Олимпийским играм — 2022 подрастает хорошая замена нынешним лидерам. Олимпийский цикл только начался», - цитирует Бутырскую «RT на русском».