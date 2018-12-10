Ирина Слуцкая: Пока все зациклились на борьбе Загитовой и Медведевой в мире появился новый лидер

Фигурное катание 10 декабря 2018 17:53 Источник: ОКР Автор: Сметанникова Дарья

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась мнением насчет финала Гран-при в Ванкувере.

Победу в женском одиночном катании одержала японка Рика Кихира. Россиянки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева заняли второе и третье место соответственно.

«Пока мы зацикливались на борьбе двух своих спортсменок, Алины Загитовой и Евгении Медведевой, в мире появился новый лидер — юная Рика Кихира. По сравнению с прошлым годом Кихира сделала очень большой шаг вперед. Японка незаметно, сродни «темным лошадкам», подбиралась к пьедесталу. В Ванкувере она, образно говоря, зубами вгрызлась в подиум и не намерена его освобождать.

В Канаде мы увидели в ее исполнении прекрасное катание. Оно не было безошибочным, но в технике Кихира превзошла всех, а во второй оценке была близка к нашим девушкам. Думаю, что к чемпионату мира, который пройдет в Японии, ее программы будут еще круче.

Туктамышева в Ванкувере была на высоте. Она мне понравилась наравне с Кихирой и, может быть, заслужила второе место. Лиза «стреляет» в этом году потрясающими программами и сложнейшими элементами. Маленькая помарка на тройном акселе не испортила общего впечатления. Она каталась без признаков волнения, которое обычно влияет на выступление спортсмена на крупных турнирах. Жаль, что у Лизы был провал в два сезона, и судьи, надеюсь пока, не готовы ставить ей более высокие баллы.

Евгению Медведеву по-прежнему считаю одной из лучших фигуристок в мире, а Алине Загитовой желаю избежать досадных помарок, мешающих ей в борьбе за первые места», - цитирует Слуцкую пресс-служба ОКР.