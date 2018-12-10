Ирина Слуцкая: Пока все зациклились на борьбе Загитовой и Медведевой в мире появился новый лидер - Советский спорт
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    • Фигурное катание10 декабря 2018 17:53Источник: ОКРАвтор: Сметанникова Дарья

    Ирина Слуцкая: Пока все зациклились на борьбе Загитовой и Медведевой в мире появился новый лидер

    Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась мнением насчет финала Гран-при в Ванкувере.

    Победу в женском одиночном катании одержала японка Рика Кихира. Россиянки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева заняли второе и третье место соответственно.

    «Пока мы зацикливались на борьбе двух своих спортсменок, Алины Загитовой и Евгении Медведевой, в мире появился новый лидер — юная Рика Кихира. По сравнению с прошлым годом Кихира сделала очень большой шаг вперед. Японка незаметно, сродни «темным лошадкам», подбиралась к пьедесталу. В Ванкувере она, образно говоря, зубами вгрызлась в подиум и не намерена его освобождать.

    В Канаде мы увидели в ее исполнении прекрасное катание. Оно не было безошибочным, но в технике Кихира превзошла всех, а во второй оценке была близка к нашим девушкам. Думаю, что к чемпионату мира, который пройдет в Японии, ее программы будут еще круче.

    Туктамышева в Ванкувере была на высоте. Она мне понравилась наравне с Кихирой и, может быть, заслужила второе место. Лиза «стреляет» в этом году потрясающими программами и сложнейшими элементами. Маленькая помарка на тройном акселе не испортила общего впечатления. Она каталась без признаков волнения, которое обычно влияет на выступление спортсмена на крупных турнирах. Жаль, что у Лизы был провал в два сезона, и судьи, надеюсь пока, не готовы ставить ей более высокие баллы.

    Евгению Медведеву по-прежнему считаю одной из лучших фигуристок в мире, а Алине Загитовой желаю избежать досадных помарок, мешающих ей в борьбе за первые места», - цитирует Слуцкую пресс-служба ОКР.

    #слуцкая ирина#медведева евгения#загитова алина#кихира рика#Финал Гран-при#туктамышева елизавета
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