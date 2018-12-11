Александр Жулин: Загитовой непросто приходится. Но она не чисто прокатала свою программу

Фигурное катание 11 декабря 2018 21:40 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Российский специалист Александр Жулин высказался о выступлении Алины Загитовой финале Гран-при, который проходил в Ванкувере.

– Главное событие финала Гран-при – поражение Алины Загитовой в борьбе с японкой Рикой Кихирой. Ожидали подобного исхода?

– Как вам сказать... Просто когда у человека в арсенале два тройных акселя – это очень опасно. Плюс у нее достаточно мягкое, хорошее, бесшумное скольжение. Стабильная фигуристка.

Алине, конечно, непросто приходится. Но она прокатала не чисто свою программу. Можно на это еще скидку сделать. Надо работать, работать и работать, чтобы бороться с Кихирой. Сложная появилась девочка, – цитирует специалиста "Газета.Ru".