Александр Жулин: Загитовой непросто приходится. Но она не чисто прокатала свою программу - Советский спорт
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    • Фигурное катание11 декабря 2018 21:40Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

    Александр Жулин: Загитовой непросто приходится. Но она не чисто прокатала свою программу

    Российский специалист Александр Жулин высказался о выступлении Алины Загитовой финале Гран-при, который проходил в Ванкувере.

    – Главное событие финала Гран-при – поражение Алины Загитовой в борьбе с японкой Рикой Кихирой. Ожидали подобного исхода?
    – Как вам сказать... Просто когда у человека в арсенале два тройных акселя – это очень опасно. Плюс у нее достаточно мягкое, хорошее, бесшумное скольжение. Стабильная фигуристка.

    Алине, конечно, непросто приходится. Но она прокатала не чисто свою программу. Можно на это еще скидку сделать. Надо работать, работать и работать, чтобы бороться с Кихирой. Сложная появилась девочка, – цитирует специалиста "Газета.Ru".

    #жулин александр#кихира рика#загитова алина#Финал Гран-при
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