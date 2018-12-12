Евгений Плющенко: Туктамышеву обязательно надо заявлять на чемпионаты Европы и мира - Советский спорт
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    • Фигурное катание12 декабря 2018 19:17Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Евгений Плющенко: Туктамышеву обязательно надо заявлять на чемпионаты Европы и мира

    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит чемпионат России из-за болезни.

    21-летняя фигуристка получила воспаление легких и снялась с чемпионата России, который пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря.

    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал пропуск Туктамышевой первенства России, который является отбором на чемпионат Европы и мира.

    «Лиза достойно выступала на всех соревнованиях сезона, везде исполнила аксель в три с половиной оборота, она одна из лучших наших фигуристок. Поднялась из пепла. Конечно, надо ее обязательно заявлять на чемпионаты Европы и мира (после восстановления)», - приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

    Напомним, в нынешнем сезоне 21-летняя российская фигуристка победила на этапе Гран-при в Канаде и стала третьей в Японии. В финале Гран-при, который прошел с 6 по 9 декабря в Ванкувере, Туктамышева также заняла третье место.

    #плющенко евгений#туктамышева елизавета#чемпионат россии по фигурному катанию
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