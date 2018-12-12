Илья Авербух: Отсутствие Туктамышевой не повлияет на зрелищность чемпионата России - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 00начало в 20:55
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 20:55
    Виктория Пльзень
    Рома
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Аякс
    Бавария
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Бенфика
    АЕК Афины
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Шахтёр Д
    Лион
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Манчестер Сити
    Хоффенхайм
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Янг Бойз
    Ювентус
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Валенсия
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
    • Фигурное катание12 декабря 2018 19:42Источник: «RT на русском»Автор: Сметанникова Дарья

    Илья Авербух: Отсутствие Туктамышевой не повлияет на зрелищность чемпионата России

    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит чемпионат России из-за воспаления легких.

    Бывший российский фигурист Илья Авербух прокомментировал отсутствие Туктамышевой на первенстве России, которое пройдет с 20 по 23 декабря в Саранске.

    «Чемпионат России в первую очередь будет привлекать внимание первым противостоянием Алины Загитовой и Евгении Медведевой, а также участием молодых девочек, выигравших медали в финале юниорского Гран-при. Будет большая мясорубка, женский турнир будет самым привлекательным, его ждут больше всего. Отсутствие Туктамышевой не повлияет на зрелищность, турнир все равно будет мегапредставительским. Ни одна страна не может похвастаться таким набором спортсменок», - приводит слова Авербуха RT на русском.

    Напомним, в нынешнем сезоне 21-летняя российская фигуристка победила на этапе Гран-при в Канаде и стала третьей в Японии. В финале Гран-при, который прошел с 6 по 9 декабря в Ванкувере, Туктамышева также заняла третье место.

    #туктамышева елизавета#авербух илья#загитова алина#медведева евгения#чемпионат россии по фигурному катанию
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта