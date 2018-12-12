Илья Авербух: Отсутствие Туктамышевой не повлияет на зрелищность чемпионата России

Фигурное катание 12 декабря 2018 19:42 Источник: «RT на русском» Автор: Сметанникова Дарья

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит чемпионат России из-за воспаления легких.

Бывший российский фигурист Илья Авербух прокомментировал отсутствие Туктамышевой на первенстве России, которое пройдет с 20 по 23 декабря в Саранске.

«Чемпионат России в первую очередь будет привлекать внимание первым противостоянием Алины Загитовой и Евгении Медведевой, а также участием молодых девочек, выигравших медали в финале юниорского Гран-при. Будет большая мясорубка, женский турнир будет самым привлекательным, его ждут больше всего. Отсутствие Туктамышевой не повлияет на зрелищность, турнир все равно будет мегапредставительским. Ни одна страна не может похвастаться таким набором спортсменок», - приводит слова Авербуха RT на русском.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летняя российская фигуристка победила на этапе Гран-при в Канаде и стала третьей в Японии. В финале Гран-при, который прошел с 6 по 9 декабря в Ванкувере, Туктамышева также заняла третье место.