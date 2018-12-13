Ханю пропустит чемпионат Японии из-за травмы ноги

Фигурное катание 13 декабря 2018 16:42 Источник: NBC Sports Автор: Спирин Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пропустит чемпионат Японии из-за восстановления после травмы ноги.

«Я делал все, что мог, чтобы принять участие в национальном чемпионате. Я очень разочарован тем, что не смогу выступить.

Я приложу все усилия, чтобы вернуться к соревнованиям, как только боль прекратится и не будет ограничений», – сказал Ханю.

17 ноября на тренировке во время российского этапа Гран-при Ханю повредил правую лодыжку. Он продолжил выступления в Москве, однако снялся с финала Гран-при, чтобы восстановиться после травмы.

Ханю пропускает чемпионат Японии третий год подряд, второй раз подряд – из-за травмы лодыжки.