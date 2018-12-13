Орсер приедет с Медведевой в Саранск на чемпионат России

Фигурное катание 13 декабря 2018 20:20 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер приедет вместе со спортсменкой на чемпионат России в Саранск, сообщает агентство "Р-Спорт".

Изначально Орсер должен был ехать на чемпионат Японии вместе с Юдзуру Ханю, но двукратный олимпийский чемпион снялся с соревнований из-за травмы.

Чемпионат России в Саранске пройдет с 20 по 23 декабря.

По его итогам будет сформирован состав команды на чемпионат Европы.

Напомним, Евгения Медведева начала работать под руководством Орсера минувшим летом. Она не выигрывала в новом сезоне ни одного турнире и не смогла квалифицироваться в финал Гран-при.