Жители России считают Загитову спортсменом года в России - Советский спорт
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    • Фигурное катание14 декабря 2018 16:47Источник: Фонд общественного мненияАвтор: Сметанникова Дарья

    Жители России считают Загитову спортсменом года в России

    Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди жителей России о событии 2018 года и человеке года в спорте.

    Чемпионат мира по футболу-2018 стад главным событием этого года по мнению россиян (23%). В топ-10 также попали Олимпийские игры в Пхенчхане, Универсиада, а также бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором.

    Спортсменкой года стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (7%).

    В список также попали Хабиб Нурмагомедов, Игорь Акинфеев (оба – по 5%), Евгения Медведева, Артем Дзюба (по 4%), Станислав Черчесов (2%), Антон Шипулин, Александр Овечкин, Федор Емельяненко (по 1%).

    #загитова алина#чм-2018#акинфеев игорь#нурмагомедов хабиб
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