Жители России считают Загитову спортсменом года в России

Фигурное катание 14 декабря 2018 16:47 Источник: Фонд общественного мнения Автор: Сметанникова Дарья

Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди жителей России о событии 2018 года и человеке года в спорте.

Чемпионат мира по футболу-2018 стад главным событием этого года по мнению россиян (23%). В топ-10 также попали Олимпийские игры в Пхенчхане, Универсиада, а также бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором.

Спортсменкой года стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (7%).

В список также попали Хабиб Нурмагомедов, Игорь Акинфеев (оба – по 5%), Евгения Медведева, Артем Дзюба (по 4%), Станислав Черчесов (2%), Антон Шипулин, Александр Овечкин, Федор Емельяненко (по 1%).