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Фигурное катание17 декабря 2018 11:05Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Шпильбанд стал сотрудничать с парой Уивер – Поже

Вместе с хореографом Камерленго он занимался постановкой программ канадцев.

Американский тренер по фигурному катанию Игорь Шпильбанд начал сотрудничество с канадской танцевальной парой Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже.

«Мы с (хореографом) Паскуале Камерленго занимались постановками их программ, – приводит «Р-Спорт» слова Шпильбанда. – К нам в Мичиган ребята не переезжают, потому что постоянно тренируются в Нью-Йорке, где работают с целым рядом профильных специалистов по танцам».

Отметим, что трехкратные призеры чемпионатов мира Уивер и Поже с 2016 года на постоянной основе тренируются у российского специалиста Николая Морозова.

В прошлом сезоне канадцы заняли третье место на чемпионате мира в Милане.

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