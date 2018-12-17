Алена Косторная: У Кихиры первый сезон на взрослом уровне, а значит – никакого давления, никакой ответственности

Фигурное катание 17 декабря 2018 12:23 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

16-летняя японская фигуристка выиграла все турниры, в которых принимала участие.

Российская фигуристка Алена Косторная высказалась о причинах успешного старта взрослой карьеры Рики Кихиры, которая в декабре стала победительницей финала Гран-при в Ванкувере.

«Я видела, как она нервничала на тренировках еще в юниорах, но на взрослом уровне у нее только первый сезон, а это значит – никакого давления, никакой ответственности, – приводит «Р-Спорт» слова Косторной. – Считаю, у нее стало получаться, потому что она отпустила себя психологически».

Напомним, перед победой в финале Гран-при 16-летняя Кихира выиграла два этапа – в Японии и Франции.

В Ванкувере она установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 82,51 балла.

Добавим, что 15-летняя Косторная выиграла финал юниорского Гран-при.