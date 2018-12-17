Алена Косторная: У Кихиры первый сезон на взрослом уровне, а значит – никакого давления, никакой ответственности - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за годИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    Амур
    0
    0
  • Сербия - Суперлига
    21-й тур / 22-й тур
    начало в 15:00
    Земун
    Динамо Вр
    0
    0
    • Фигурное катание17 декабря 2018 12:23Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Алена Косторная: У Кихиры первый сезон на взрослом уровне, а значит – никакого давления, никакой ответственности

    16-летняя японская фигуристка выиграла все турниры, в которых принимала участие.

    Российская фигуристка Алена Косторная высказалась о причинах успешного старта взрослой карьеры Рики Кихиры, которая в декабре стала победительницей финала Гран-при в Ванкувере.

    «Я видела, как она нервничала на тренировках еще в юниорах, но на взрослом уровне у нее только первый сезон, а это значит – никакого давления, никакой ответственности, – приводит «Р-Спорт» слова Косторной. – Считаю, у нее стало получаться, потому что она отпустила себя психологически».

    Напомним, перед победой в финале Гран-при 16-летняя Кихира выиграла два этапа – в Японии и Франции.

    В Ванкувере она установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 82,51 балла.

    Добавим, что 15-летняя Косторная выиграла финал юниорского Гран-при.

    #сборная россии по фигурному катанию#косторная алена#кихира рика
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта