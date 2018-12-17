Первый канал планирует показать не только выступления, но и тренировки фигуристов во время чемпионата России

Фигурное катание 17 декабря 2018 16:48 Источник: «Советский спорт»

Канал обещает показать турнир в новом формате

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию впервые пройдет в новом формате. Как сообщает Первый канал, обладающий правами на трансляцию чемпионата, зрители смогут увидеть лучших фигуристов страны не только га телеэкранах, но и в рамках интернет-трансляции. Причем, если в "традиционном" эфире канал планирует показать соревнования женского турнира (главная интрига: противостояние суперзвезд российского фигурного катания Алины Загитовой и Евгении Медведевой и дебютирующих на взрослых соревнованиях Александры Трусовой и Анны Щербаковой - единственных в мире фигуристок, исполняющих на соревнованиях четверные прыжки) и показательные выступления, то на сайте Первого канала можно будет в прямом эфире наблюдать за всеми соревновательными днями, а также - и этого прежде никогда не было - за тренировками российских спортсменок.

Интернет-трансляции будут проходить на официальном сайте www.1tv.ru/figure_skating и в официальной группе Первого канала в Одноклассниках.

В качестве комментаторов во время трансляции выступят прославленный тренер Татьяна Тарасова и один из ее бывших учеников олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию в 2019 года пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.

Расписание чемпионата:

20 декабря

14:00. Мужчины. Короткая программа

16:50. Пары. Короткая программа

20:30. Танцы Короткий танец.

21 декабря.

14:00. Женщины. Которкая программа

16:50. Мужчины. Произвольная программа

20:10. Танцы. Произвольный танец

22 декабря.

15:30. Пары. Произвольная программа

18:00. Женщины. Произвольная программа

23 декабря

15:15. Показательные выступления.