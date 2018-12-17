Первый канал планирует показать не только выступления, но и тренировки фигуристов во время чемпионата России - Советский спорт
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    • Фигурное катание17 декабря 2018 16:48Источник: «Советский спорт»

    Первый канал планирует показать не только выступления, но и тренировки фигуристов во время чемпионата России

    Канал обещает показать турнир в новом формате

    Трансляция чемпионата России по фигурному катанию впервые пройдет в новом формате. Как сообщает Первый канал, обладающий правами на трансляцию чемпионата, зрители смогут увидеть лучших фигуристов страны не только га телеэкранах, но и в рамках интернет-трансляции. Причем, если в "традиционном" эфире канал планирует показать соревнования женского турнира (главная интрига: противостояние суперзвезд российского фигурного катания Алины Загитовой и Евгении Медведевой и дебютирующих на взрослых соревнованиях Александры Трусовой и Анны Щербаковой - единственных в мире фигуристок, исполняющих на соревнованиях четверные прыжки) и показательные выступления, то на сайте Первого канала можно будет в прямом эфире наблюдать за всеми соревновательными днями, а также - и этого прежде никогда не было - за тренировками российских спортсменок.

    Интернет-трансляции будут проходить на официальном сайте www.1tv.ru/figure_skating и в официальной группе Первого канала в Одноклассниках.

    В качестве комментаторов во время трансляции выступят прославленный тренер Татьяна Тарасова и один из ее бывших учеников олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

    Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию в 2019 года пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.

    Расписание чемпионата:

    20 декабря

    14:00. Мужчины. Короткая программа

    16:50. Пары. Короткая программа

    20:30. Танцы Короткий танец.

    21 декабря.

    14:00. Женщины. Которкая программа

    16:50. Мужчины. Произвольная программа

    20:10. Танцы. Произвольный танец

    22 декабря.

    15:30. Пары. Произвольная программа

    18:00. Женщины. Произвольная программа

    23 декабря

    15:15. Показательные выступления.

    #чемпионат россии по фигурному катанию
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