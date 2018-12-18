Евгений Плющенко: Сотниковой спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    1-й период
    Адмирал
    Динамо М
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:00
    Барыс
    Северсталь
    0
    0
    • Фигурное катание18 декабря 2018 11:40Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

    Евгений Плющенко: Сотниковой спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу

    Напомним, спортсменка пропускает сезон-2018/19 и сейчас принимает участие в шоу известного фигуриста.

    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что Аделине Сотниковой пора завершить профессиональную карьеру.

    "Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу.

    Не надо мучить себя, выиграла Олимпиаду и достаточно. Относительно соревнований мы с ней не занимаемся, готовимся к шоу", – цитирует Плющенко ТАСС.

    На Олимпиаде в Сочи спортсменка стала второй в короткой программе, уступив лидерство южнокореянке Ким Ен А, однако за произвольное выступление получила высокие оценки и по сумме двух программ одержала победу, став первой в истории России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.

    #плющенко евгений#сотникова аделина
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта