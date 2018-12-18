Евгений Плющенко: Сотниковой спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу

Фигурное катание 18 декабря 2018 11:40 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Напомним, спортсменка пропускает сезон-2018/19 и сейчас принимает участие в шоу известного фигуриста.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что Аделине Сотниковой пора завершить профессиональную карьеру.

"Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу.

Не надо мучить себя, выиграла Олимпиаду и достаточно. Относительно соревнований мы с ней не занимаемся, готовимся к шоу", – цитирует Плющенко ТАСС.

На Олимпиаде в Сочи спортсменка стала второй в короткой программе, уступив лидерство южнокореянке Ким Ен А, однако за произвольное выступление получила высокие оценки и по сумме двух программ одержала победу, став первой в истории России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.