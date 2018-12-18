Этери Тутберидзе: Девочки лучше мальчиков на юниорском уровне - Советский спорт
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    • Фигурное катание18 декабря 2018 20:04Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Этери Тутберидзе: Девочки лучше мальчиков на юниорском уровне

    Тренер Этери Тутберидзе ответила на вопрос, почему она решила, что юниорки способны исполнять четверные прыжки.

    «Во время тренировок, особенно на юниорском уровне, девочки обычно лучше мальчиков, они лучше прыгают, сильнее. Так если юниорки могут прыгать лучше юниоров, тогда почему мы продолжаем развивать мальчиков и взрослое мужское катание, стараясь сделать четверные прыжки, и перестали развивать девочек? Может, нам просто стоит продолжать делать то же самое? Лично для меня, девочки в этом сильнее», - сказала Тутберидзе в видеоинтервью, опубликованном на канале юниорского Гран-при.

    Фигуристки из группы Тутберидзе 14-летние Александра Трусова и Анна Щербакова владеют четверными прыжками. Трусова первой в истории выполнила четверной тулуп, а Щербакова исполнила сразу два четверных лутца в одной программе.

    #тутберидзе этери#щербакова анна#трусова александра
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