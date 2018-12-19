Александр Горшков: Сергей Воронов получил травму и пропустит чемпионат России

Фигурное катание 19 декабря 2018 14:33 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Президент федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал старт чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.

- Гостеприимный Саранск вновь принимает крупнейшие соревнования России по фигурному катанию. Это происходит уже в третий раз. Впервые ЧР прошел здесь в 2010-м году. Тот чемпионат открывал новое четырехлетие перед Олимпиадой в Сочи. Этот ЧР тоже проводится в начале нового олимпийского цикла.

В Саранске наши соревнования всегда проходят высоком организационном уровне.

В этом году в ЧР примут участие 18 девушек, мужчин тоже должно было быть 18, но Сергей Воронов получил травму, поэтому количество спортсменов уменьшилось, а также 12 спортивных пар и 14 танцевальных. По итогам соревнований будет формироваться состав сборной на чемпионаты мира, Европы и Универсиаду в Красноярске.

Состав определится по итогам чемпионата России, потом кандидатуры будут рассмотрены тренерским советом. Он даст свои заключения Исполкому федерации, который огласит окончательное решение 23 декабря в Саранске.