Александр Горшков: Поедут ли Воронов и Туктамышева на чемпионат Европы решит тренерский совет - Советский спорт
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    • Фигурное катание19 декабря 2018 14:37Источник: «Советский спорт»Автор: Подгорнов Сергей

    Александр Горшков: Поедут ли Воронов и Туктамышева на чемпионат Европы решит тренерский совет

    Президент ФФКР Александр Горшков рассказал о перспективах Сергея Воронова и Елизаветы Туктамышевой принять участие в чемпионате Европы по фигурному катанию.
    - Я специально рассказал о процедуре формирования состава. Давайте посмотрим на результаты. Пока говорить о чем-то рано. На следующем этапе нам важно будет знать мнение Всероссийского тренерского совета. Затем мы будем рассматривать все «за» и «против» на Исполкоме федерации, - сказал Горшков.
    Напомним, что Туктамышева пропускает чемпионат России, который является отборочным к первенству Европы, из-за болезни, а Воронов получил травму на тренировке и также не сможет выступить в Саранске.
    #горшков александр#туктамышева елизавета#воронов сергей
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