Александр Горшков: Поедут ли Воронов и Туктамышева на чемпионат Европы решит тренерский совет

Президент ФФКР Александр Горшков рассказал о перспективах Сергея Воронова и Елизаветы Туктамышевой принять участие в чемпионате Европы по фигурному катанию.

- Я специально рассказал о процедуре формирования состава. Давайте посмотрим на результаты. Пока говорить о чем-то рано. На следующем этапе нам важно будет знать мнение Всероссийского тренерского совета. Затем мы будем рассматривать все «за» и «против» на Исполкоме федерации, - сказал Горшков.

Напомним, что Туктамышева пропускает чемпионат России, который является отборочным к первенству Европы, из-за болезни, а Воронов получил травму на тренировке и также не сможет выступить в Саранске.