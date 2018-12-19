Антонина Дубинина: Пауза перед чемпионатом России пошла на пользу Медведевой

Фигурное катание 19 декабря 2018 16:06 Источник: News.ru Автор: Сметанникова Дарья

Российская фигуристка Антонина Дубинина поделилась мнением насчет формы Евгении Медведевой перед стартом чемпионата России в Саранске.

«У нее была травма, которая даёт о себе знать — она не каталась какое-то время. Во-первых, она уехала, сменилась атмосфера, режим и подход к тренировкам. Жене просто надо ко всему этому привыкнуть, нужно время на адаптацию. Мне кажется, она вернется на свой уровень.

Безусловно, какие-то сомнения появляются, но это не особо скажется на ее психологическом состоянии. На тренировках она все прыжки без проблем исполняла, физически была готова ко всем стартам. Надо просто дать время на адаптацию, у неё хорошая поддержка. Плюс она общается с Джейсоном Брауном, он ей поможет психологически, он очень позитивный человек.

На ней сказывается лишь недостаток времени, она же в спешке набирала форму после травмы. Надо было накатать новую программу, а ей поменяли и короткую, и произвольную. Надо всё довести до идеала. Любая ошибка начинает усиленно давить на тебя — понимаешь, что не успеваешь все завершить к стартам. Если бы ей дали время полностью залечить свою болячки, мы увидели бы совершенно другую Медведеву. Думаю, пауза перед чемпионатом России пошла ей на пользу», - цитирует Дубинину News.ru.

Чемпионат России в Саранске пройдет с 29 по 23 декабря.