Фигурное катание 19 декабря 2018 16:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поменяла короткую программу перед чемпионатом России в Саранске.

Новую программу спортсменке поставил узбекистанец Миша Ге. Медведева будет кататься по музыку из оперы ""Тоска" Джакомо Пуччини.

Предыдущая короткая программа на джазовую музыку Orange Colored Sky Натали Коул была поставлена хореографом группы Брайана Орсера Дэвидом Уилсоном.

В текущем сезоне Евгения Медведева не выиграла ни одного турнира и не смогла отобраться в финал Гран-при.

В новой программе Медведева исполнила каскад из тройного флипа и тройного тулупа (первая часть программы), двойной аксель и тройной риттбергер.

Короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию женщины представят 21 декабря.