Брайан Орсер: Психологически Медведева готова к ЧР, все остальное — вне моего контроля - Советский спорт
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    • Фигурное катание19 декабря 2018 17:31Источник: Телеканал «360°»Автор: Сметанникова Дарья

    Брайан Орсер: Психологически Медведева готова к ЧР, все остальное — вне моего контроля

    Тренер Брайан Орсер рассказал о готовности своей фигуристки Евгении Медведевой к чемпионату России в Саранске.

    Медведева выступит на чемпионате России с новой короткой программой под музыку из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини.

    «Я люблю ее новую программу, хотя ту вторую тоже люблю. Но я думаю, что для нее, для этого соревнования это, пожалуй, лучшее решение. Ей комфортнее с новой программой. Мы вдвоем пришли к этому решению в одно время, это было во Франции.

    Я не люблю делать предсказания, но чувствую, что катается она хорошо. Психологически она готова, все остальное — вне моего контроля. Но если она покажет все самое лучшее, то, конечно, ей по силам выиграть.

    У нас был долгий перелет, но Евгения в хорошем состоянии, в хорошей форме. Тренировка прошла нормально», - приводит слова Орсера сайт телеканала «360».

    Чемпионат России в Саранске пройдет с 19 по 23 декабря.

    #орсер брайан#медведева евгения#чемпионат россии по фигурному катанию
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