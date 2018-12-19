Брайан Орсер: Психологически Медведева готова к ЧР, все остальное — вне моего контроля

Фигурное катание 19 декабря 2018 17:31 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

Тренер Брайан Орсер рассказал о готовности своей фигуристки Евгении Медведевой к чемпионату России в Саранске.

Медведева выступит на чемпионате России с новой короткой программой под музыку из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини.

«Я люблю ее новую программу, хотя ту вторую тоже люблю. Но я думаю, что для нее, для этого соревнования это, пожалуй, лучшее решение. Ей комфортнее с новой программой. Мы вдвоем пришли к этому решению в одно время, это было во Франции.

Я не люблю делать предсказания, но чувствую, что катается она хорошо. Психологически она готова, все остальное — вне моего контроля. Но если она покажет все самое лучшее, то, конечно, ей по силам выиграть.

У нас был долгий перелет, но Евгения в хорошем состоянии, в хорошей форме. Тренировка прошла нормально», - приводит слова Орсера сайт телеканала «360».

Чемпионат России в Саранске пройдет с 19 по 23 декабря.