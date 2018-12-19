Загитова выступит 7-й в короткой программе ЧР по фигурному катанию, Медведева – 18-й

Фигурное катание 19 декабря 2018 21:35 Источник: «Советский спорт»

В Саранске состоялась жеребьевка короткой программы чемпионата России по фигурному катанию.

По итогам жеребьевки первой на лед выйдет Мария Сотскова, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит седьмой, а Евгения Медведева выйдет на лед 18-й (последней).

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 23 декабря. Загитова и Медведева впервые встретятся на одном турнире после Олимпийских игр-2018.

Результаты жеребьевки:

1. Мария Сотскова

2. Мария Талалайкина

3. Александра Трусова

4. Алена Леонова

5. Полина Цурская

6. Софья Самодурова

7. Алина Загитова

8. Анна Тарусина

9. Дарья Паненкова

10. Анна Щербакова

11. Алена Косторная

12. Виктория Васильева

13. Станислава Константинова

14. Анастасия Губанова

15. Анастасия Гулякова

16. Елизавета Нугуманова

17. Анастасия Тараканова

18. Евгения Медведева