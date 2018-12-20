Илья Авербух: Самое страшное для чемпионов - боязнь проигрыша, Медведева через это уже прошла - Советский спорт
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    • Фигурное катание20 декабря 2018 12:35Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

    Илья Авербух: Самое страшное для чемпионов - боязнь проигрыша, Медведева через это уже прошла

    Чемпион мира в танцах на льду и хореограф Илья Авербух порассуждал о перспективах Софьи Самодурове и Евгении Медведевой на чемпионате России-2018.

    - Софья «выстрелила» в этом году, блестяще выступала в первых стартах, в первом же взрослом сезоне попала в финал серии Гран-при. Сейчас она претендует на попадание в сборную России - представительница школы Алексея Мишина, фундаментальна, большой боец, у нее большой потенциал. Она удивила - мы ставили с ней программу в одно дыхание, все воспринимает, слышит, она еще не раз нам может показать себя.

    Самое страшное для чемпионов - боязнь проигрыша, потери своего места, Женя Медведева все эти страхи уже прошла, отступать ей некуда. Она поняла - мир не рушится, когда она проигрывает, и теперь психологически она будет спокойнее кататься. Она выдохнет и поедет. Это происходило со всеми, - цитирует Авербуха агентство ТАСС.

    Чемпионат России стартует в Саранске сегодня, 20 декабря. Женщины представят короткие программы завтра.

    #авербух илья#самодурова софья#медведева евгения#чемпионат россии по фигурному катанию
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