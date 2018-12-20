Максим Ковтун: Моя короткая программа поставлена так, чтобы музыкальные акценты подчеркивала публика

Фигурное катание 20 декабря 2018 15:28 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Российский фигурист Максим Ковтун прокомментировал свое выступление в короткой программе на национальном чемпионате в Саранске.

- Первый серьезный турнир для меня. В Саранске полные трибуны, и моя короткая программа поставлена так, чтобы музыкальные акценты подчеркивала публика. И в этом отношении было приятно кататься, публика скрасила программу.

Сегодня был настроен справиться с программой, но неожиданная ошибка на тройном акселе. Пока могу только предполагать, что, может быть, после второго четверного поддался эмоциям.

Надо было голову холодной держать, но, упав, понял – сдавать программу нельзя. Сегодня поставлю себе троечку с плюсом, аксель – серьезная ошибка, – цитирует Ковтуна агентство ТАСС.

Чемпионат России стартовал в Саранске 20 декабря.