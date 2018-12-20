Александр Самарин: На чемпионате России буду доказывать, что я сюда приехал не просто за медалькой

Фигурное катание 20 декабря 2018 15:50 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал свою короткую программу, по итогам которой он набрал 83,24 балла. Фигурист упал с четверного тулупа.

«Не все получилось, были грубые ошибки, но, несмотря на это, настрой у меня хороший. Думаю, это больше заслуга зрителей. Несмотря на свои промежуточные баллы, считаю, что из борьбы я еще не выпал. Завтра буду показывать, что я сюда приехал не просто за медалькой.

Сил полно, готов делать много всего, наверное, меня сбило перед тулупом то, что начал настраиваться на прыжок в каскаде. Но это пройденный момент, главное, завтра привести голову в порядок и сделать то, что я могу», - приводит слова Самарина «Р-Спорт».