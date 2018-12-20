Фигурное катание 20 декабря 2018 17:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Коляда выступит последним в произвольной программе чемпионата России

В Саранске состоялась жеребьевка произвольной программы чемпионата России по фигурному катанию у мужчин.