Коляда выступит последним в произвольной программе чемпионата России - Советский спорт
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    • Фигурное катание20 декабря 2018 17:12Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Коляда выступит последним в произвольной программе чемпионата России

    В Саранске состоялась жеребьевка произвольной программы чемпионата России по фигурному катанию у мужчин.

    По ее итогам стало известно, что двукратный чемпион России, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании Михаил Коляда выйдет на лед последним.

    Результаты жеребьевки:

    1. Самойлов

    2. Ковалев

    3. Петров

    4. Зотов

    5. Лежеев

    6. Мурашов

    7. Катичев

    8. Савосин

    9. Алиев

    10. Шулепов

    11. Лазукин

    12. Дмитриев

    13. Самарин

    14. Ковтун

    15. Милюков

    16. Коляда

    Напомним, после короткой программы Михаил Коляда идет вторым, уступая лишь трехкратному чемпиону страны Максиму Ковтуну.

    #коляда михаил#чемпионат россии по фигурному катанию
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