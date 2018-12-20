Михаил Коляда: Гайморит мешает кататься, но желания сняться не было

Фигурное катание 20 декабря 2018 17:14 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.

Российский фигурист Михаил Коляда по итогам короткой программы занял второе место, уступив лидирующему Максиму Ковтуну 0,44 балла.

На прошлой неделе стало известно, что фигурист заболел гайморитом и попал в больницу.

«Публика классная. Спасибо ей большое. Не все получилось, но я готовился как мог. Старался делать все до конца. Удалось ли выздороветь после болезни? Нет. Как я себя чувствую? Странно. Это мешает кататься, но желания сняться не было», - приводит слова Коляды Sport24.ru.

Произвольная программа у мужчин состоится завтра, 21 декабря, в 16:50 мск.