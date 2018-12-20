Бойкова и Козловский довольны прокатом короткой программы на ЧР

Фигурное катание 20 декабря 2018 18:22 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.

Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали прокат короткой программы в Саранске. По его итогам пара получила 74,98 балла.

«Мы стараемся не думать об отборе в сборную России на чемпионаты Европы и мира - это сбивает, надо переключаться. Сегодня мы удовлетворительно оцениваем наш прокат, зрителям многое не видно, но всегда есть над чем работать», - цитирует Бойкову ТАСС.

«Мы работаем от старта к старту и подводить итоги рано. В финал Гран-при мы не попали, но мы боремся исключительно сами с собой, со своими мыслями, своим телом. Сказать, что после этапа Гран-при во Франции мы что-то изменили, я не могу, но мы извлекли определенные уроки. Любой старт - новый виток, это не единая линия, это параллельные прямые, которые не пересекаются», - добавил Козловский.

В субботу состоится произвольная программа у спортивных пар.