Бойкова и Козловский довольны прокатом короткой программы на ЧР - Советский спорт
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    • Фигурное катание20 декабря 2018 18:22Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

    Бойкова и Козловский довольны прокатом короткой программы на ЧР

    В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.

    Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали прокат короткой программы в Саранске. По его итогам пара получила 74,98 балла.

    «Мы стараемся не думать об отборе в сборную России на чемпионаты Европы и мира - это сбивает, надо переключаться. Сегодня мы удовлетворительно оцениваем наш прокат, зрителям многое не видно, но всегда есть над чем работать», - цитирует Бойкову ТАСС.

    «Мы работаем от старта к старту и подводить итоги рано. В финал Гран-при мы не попали, но мы боремся исключительно сами с собой, со своими мыслями, своим телом. Сказать, что после этапа Гран-при во Франции мы что-то изменили, я не могу, но мы извлекли определенные уроки. Любой старт - новый виток, это не единая линия, это параллельные прямые, которые не пересекаются», - добавил Козловский.

    В субботу состоится произвольная программа у спортивных пар.

    #бойкова александра#козловский дмитрий#чемпионат россии по фигурному катанию
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