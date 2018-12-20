Тарасова и Морозов обошли обошли Забияко и Энберта в короткой программе на чемпионате России - Советский спорт
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    • Фигурное катание20 декабря 2018 18:55Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Тарасова и Морозов обошли обошли Забияко и Энберта в короткой программе на чемпионате России

    Сегодня в Саранске стартовал чемпионат России по фигурному катанию.

    В первый день турнира пары представили короткие программы. Лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

    Произвольная программа будет представлена 22 января.

    Саранск

    Пары

    Короткая программа

    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 80,06

    2. Наталья Забияко – Александр Энберт – 78,53

    3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 74,98

    4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 72,85

    5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 71,56

    6. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 70,61

    7. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов – 67,86

    8. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 65,96

    9. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 64,43

    10. Надежда Лабазина – Никита Рахманин – 62,76

    11. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот – 59,08

    1. 12. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 57,90.
    #тарасова евгения#морозов владимир#забияко наталья#энберт александр#чемпионат россии по фигурному катанию
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