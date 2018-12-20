Фигурное катание 20 декабря 2018 18:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Тарасова и Морозов обошли обошли Забияко и Энберта в короткой программе на чемпионате России

Сегодня в Саранске стартовал чемпионат России по фигурному катанию.