Алина Загитова: Нет такого, что мне надоело выступать на соревнованиях

Фигурное катание 21 декабря 2018 15:31 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Олимпийская чемпионка получила от судей 80,62 балла за короткую программу на чемпионате России.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова после выступления в короткой программе на чемпионате России в Саранске заявила, что ей не надоело выступать на соревнованиях.

«У меня очень мало соревнований, нет еще такого, что все, надоело, – приводит ТАСС слова 16-летней фигуристки. – Мне хочется еще и еще, это же так интересно – ездить по соревнованиям, знакомиться с новыми людьми».

Напомним, Загитова чисто откатала короткую программу и получила от судей 80,62 балла.

Произвольная программа у женщин пройдет в субботу. Начало – 18:00 (мск). Чемпионат России продлится в Саранске до 23 декабря.