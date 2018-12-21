Алина Загитова: Не чувствовала чуть-чуть тело – руки в одну сторону, ноги в другую

Олимпийская чемпионка получила от судей 80,62 балла за выступление в короткой программе чемпионата России.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Саранске.
«Есть куда стремиться, – приводит «Р-Спорт» слова Загитовой. – Не нервничала, просто не чувствовала чуть-чуть тело. Руки в одну сторону, ноги в другую.
При подготовке обращали основное внимание на прыжки и их стабильное исполнение».
Напомним, Загитова чисто откатала короткую программу, получила от судей 80,62 балла и после двух разминок занимает первое место.
Произвольная программа у женщин пройдет в субботу. Начало – 18:00 (мск). Чемпионат России продлится в Саранске до 23 декабря.