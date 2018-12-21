Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России, Медведева - 14-я

В Саранске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. В соревнованиях одиночниц Алина Загитова одержала победу в короткой программе.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова за свой прокат набрала 80,62 балла. Вторую строчку занимает Александра Трусова (74,96). Тройку замыкает Алена Косторная (74,40).
Отметим, что вице-чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева занимает 14-е место.
Добавим, что чемпионат России по фигурному катанию проходит с 20 по 23 декабря. Соревнования в женском одиночном катании в рамках чемпионата России пройдут 21-22 декабря.
Саранск
Фигурное катание
Женщины
Короткая программа
1. Алина Загитова (Москва) - 80,62.
2. Александра Трусова (Москва) - 74,96.
3. Алёна Косторная (Москва) - 74,40.
4. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) - 74,40.
5. Анна Щербакова (Москва) - 74,09.
6. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) - 71,82.
7. Алёна Леонова (Санкт-Петербург) - 70,79.
8. Анастасия Губанова (Москва) - 70,54.
9. Анна Тарусина (Москва) - 70,01.
10. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) - 68,99.
11. Полина Цурская (Москва) - 66,35.
12. Мария Сотскова (Москва) - 65,73.
13. Виктория Васильева (Москва) - 65,59.
14. Евгения Медведева (Москва) - 62,24.
15. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) - 60,63.
16. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) - 60,35.
17. Анастасия Тараканова (Москва) - 59,17.
18. Дарья Паненкова (Москва) - 53,63.