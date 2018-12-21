Фигурное катание 21 декабря 2018 16:31 Источник: «Советский спорт»

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России, Медведева - 14-я

В Саранске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. В соревнованиях одиночниц Алина Загитова одержала победу в короткой программе.