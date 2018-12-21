Станислава Константинова: Итоговая оценка удовлетворила - чтобы получать больше, надо кататься увереннее

Фигурное катание 21 декабря 2018 17:13 Источник: ТАСС

Станислава Константинова оценила свой прокат короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию.

- Я рассчитывала на хороший прокат, о баллах старалась не думать. Итоговая оценка удовлетворила - чтобы получать больше, надо кататься увереннее. Я все время пыталась разработать себе алгоритм по подготовке к старту, но жизнь есть жизнь, приходится действовать соответственно моменту, делаю, что считаю нужным. Проснулась и подумала - родители нервничают, не буду им звонить, разрядились наушники - не буду слушать музыку, - приводит слова Константиновой ТАСС.

Напомним, что по итогам короткой программы Константинова, набрав за свое выступление 74,40 балла, занимает четвертую строчку.

Произвольную программу женщины представят 22 декабря.