Мария Бутырская: У Медведевой будто эмоциональный надрыв, она так хотела всем доказать, что права

Фигурное катание 21 декабря 2018 19:10 Источник: Телеканал «360°»

Чемпионка мира Мария Бутырская прокомментировала выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.

- Огромное удивление (от короткой программы). Считаю, что это ошибка тренерского штаба, потому что они резко поменяли ее программу. За 20 дней новая программа не накатывается. Старая программа была ее не самой лучшей, но кататься надо было с ней. А эти 20 дней нужно было восстанавливать себя психологически. Катать, катать, напрыгивать старую программу. А теперь только время потеряли.

У нее будто эмоциональный надрыв. Она так хотела всем доказать, что права. Но от соревнования к соревнованию это копилось как снежный ком. Терпения ей и удачи. Мы все ее любим. Ее победы некуда не денутся, никем не забудутся. Пусть берет пример с Елизаветы Туктамышевой, которая сейчас на коне, - приводит слова Бутырской телеканал «360».

Напомним, что по итогам короткой программы Медведева, набрав за свое выступление 62,24 балла, занимает 14-ю строчку.

Произвольную программу женщины представят 22 декабря.