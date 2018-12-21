Брайан Орсер: Нет никаких оправданий сегодняшнему результату Медведевой

Фигурное катание 21 декабря 2018 19:27 Источник: Телеканал «360°»

Тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер – о выступлении спортсменки на чемпионате России в Саранске.

– Спасибо за вашу поддержку. У меня нет слов для сегодняшнего разочаровывающего выступления.

Мы останемся сильными и будем бороться завтра. Нет абсолютно никаких оправданий сегодняшнему результату. Я действительно в недоумении, чтобы сказать что-то большее

Я буду продолжать быть рядом с ней. Любовь, которую люди чувствуют по отношению к ней, прекрасна. Мы благодарны за это, – приводит слова Орсера Телеканал «360°».

Напомним, что по итогам короткой программы Медведева, набрав за свое выступление 62,24 балла, заняла 14-е место. Лидирует Алина Загитова (80,62 балла).