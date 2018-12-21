Ковтун выиграл чемпионат России по фигурному катанию, Коляда – второй

Фигурное катание 21 декабря 2018 19:43 Источник: «Советский спорт»

На чемпионате России по фигурному катанию в Саранске завершились соревнования у мужчин.

Победу по итогам короткой и произвольной программ одержал Максим Ковтун (281,59 балла), вторым стал Михаил Коляда (268, 40), а замкнул тройку лидеров Александр Самарин (265, 49).

Таким образом, Ковтун стал четырехкратным чемпионом России, ранее он побеждал на трех подряд чемпионатах страны с 2014 по 2016 год.

Саранск

Фигурное катание

Мужчины

Итоговый результат

1. Максим Ковтун – 281,59

2. Михаил Коляда – 268,40

3. Александр Самарин – 265,49

4. Андрей Лазукин – 237,66

5. Дмитрий Алиев – 235,48

6. Константин Милюков – 231,68

7. Александр Петров – 219,94

8. Егор Мурашов – 216,99

9. Артур Дмитриев – 215,81

10. Антон Шулепов – 206,96

11. Владимир Самойлов – 205,90

12. Роман Савосин – 199,90

13. Владислав Катичев – 195,54

14. Артем Ковалев – 187,26

15. Артем Лежеев – 185,44

16. Артем Зотов – 176,72