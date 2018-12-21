Ковтун выиграл чемпионат России по фигурному катанию, Коляда – второй

На чемпионате России по фигурному катанию в Саранске завершились соревнования у мужчин.
Победу по итогам короткой и произвольной программ одержал Максим Ковтун (281,59 балла), вторым стал Михаил Коляда (268, 40), а замкнул тройку лидеров Александр Самарин (265, 49).
Таким образом, Ковтун стал четырехкратным чемпионом России, ранее он побеждал на трех подряд чемпионатах страны с 2014 по 2016 год.
Саранск
Фигурное катание
Мужчины
Итоговый результат
1. Максим Ковтун – 281,59
2. Михаил Коляда – 268,40
3. Александр Самарин – 265,49
4. Андрей Лазукин – 237,66
5. Дмитрий Алиев – 235,48
6. Константин Милюков – 231,68
7. Александр Петров – 219,94
8. Егор Мурашов – 216,99
9. Артур Дмитриев – 215,81
10. Антон Шулепов – 206,96
11. Владимир Самойлов – 205,90
12. Роман Савосин – 199,90
13. Владислав Катичев – 195,54
14. Артем Ковалев – 187,26
15. Артем Лежеев – 185,44
16. Артем Зотов – 176,72