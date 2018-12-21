Евгения Медведева: Я абсолютно уверена, что со всем справлюсь (видео)

Фигуристка Евгения Медведева – о своем выступлении на чемпионате России в Саранске.
«Мы с Брайном были немножечко в шоке от того, как реагировали трибуны, я такого никогда в жизни не видела.
Я такой человек, который любит много слов говорить, люблю много слов поддержки и благодарности, но сейчас я, наверное, хочу сказать единственное слово – спасибо.
Как бы ни закончился сегодняшний день, сегодня я приобрела веру в себя и веру в то, что все будет хорошо, потому что с такой поддержкой ребята, как вы мне даете, плохо быть не может.
Я абсолютно уверена, что со всем справлюсь. Я бы не хотела говорить: переживайте за меня дальше, болейте. Нет. Просто спасибо вам. Вы – моя жизнь. Спасибо», – сказала Медведева.
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Женя это ты наша жизнь. @jmedvedevaj ❤️❤️❤️ любим тебя#евгениямедведева #teamorser #новости #champion #evgeniamedvedeva
Публикация от queen Evgenia Medvedeva (@medvedeva_champion)
Напомним, что по итогам короткой программы Медведева, набрав за свое выступление 62,24 балла, заняла 14-е место. Лидирует Алина Загитова (80,62 балла).