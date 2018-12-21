Евгения Медведева: Я абсолютно уверена, что со всем справлюсь (видео)

Фигурное катание 21 декабря 2018 20:18 Источник: «Советский спорт»

Фигуристка Евгения Медведева – о своем выступлении на чемпионате России в Саранске.

«Мы с Брайном были немножечко в шоке от того, как реагировали трибуны, я такого никогда в жизни не видела.

Я такой человек, который любит много слов говорить, люблю много слов поддержки и благодарности, но сейчас я, наверное, хочу сказать единственное слово – спасибо.

Как бы ни закончился сегодняшний день, сегодня я приобрела веру в себя и веру в то, что все будет хорошо, потому что с такой поддержкой ребята, как вы мне даете, плохо быть не может.

Я абсолютно уверена, что со всем справлюсь. Я бы не хотела говорить: переживайте за меня дальше, болейте. Нет. Просто спасибо вам. Вы – моя жизнь. Спасибо», – сказала Медведева.

Напомним, что по итогам короткой программы Медведева, набрав за свое выступление 62,24 балла, заняла 14-е место. Лидирует Алина Загитова (80,62 балла).