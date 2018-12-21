Елена Чайковская: Выступление Медведевой на чемпионате России – трагедия

Фигурное катание 21 декабря 2018 22:07 Источник: ТАСС

Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская оценила выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.

– Это трагедия, больше я ничего по этой теме сказать не могу. Через полчаса после окончания проката нельзя говорить, поправимо это или нет. Говорю о том, что произошло сегодня, – цитирует Чайковскую ТАСС.

Напомним, что по итогам короткой программы Медведева, набрав за свое выступление 62,24 балла, занимает 14-ю строчку.

Лидирует Алина Загитова (80,62 балла). Произвольную программу женщины представят 22 декабря.