Елена Чайковская: Выступление Медведевой на чемпионате России – трагедия

Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская оценила выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.
– Это трагедия, больше я ничего по этой теме сказать не могу. Через полчаса после окончания проката нельзя говорить, поправимо это или нет. Говорю о том, что произошло сегодня, – цитирует Чайковскую ТАСС.
Напомним, что по итогам короткой программы Медведева, набрав за свое выступление 62,24 балла, занимает 14-ю строчку.
Лидирует Алина Загитова (80,62 балла). Произвольную программу женщины представят 22 декабря.