Алексей Ягудин: Не смог сдержать слез во время прокатов Загитовой и Медведевой

Фигурное катание 21 декабря 2018 22:09 Источник: ТАСС

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин – о выступлении Алины Загитовой и Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.

– Плачу я редко, только в особенные моменты, но сегодня это произошло дважды, во время женского турнира. В первый раз, когда выступила Алина Загитова, это было нереально и круто. Я видел, как прошла ее шестиминутная разминка перед выступлением – она прошла не в ее стиле, я боялся за ее прокат, но она проявила олимпийский характер, это было действительно завораживающее зрелище

Во второй раз, к сожалению, я плакал после проката Медведевой. Она – наша, всегда была наша, мы гордимся, как она борется. Я уверен, что Женя Медведева справится с трудностями, которые она в данный момент испытывает.

Раньше был ажиотаж вокруг российского мужского одиночного катания, теперь – вокруг женского. Сегодня короткая программа наших девушек стала нереальным зрелищем, я гордился нашей русской чертой, что мы можем собраться в нужный момент, я гордился сегодня нашими русскими женщинами. Это была радость, просто праздник, – приводит слова Ягудина ТАСС.

Напомним, по итогам короткой программы лидирует Загитова (80,62 балла), а Медведева (62,24) расположилась на 14-й строчке.

Произвольную программу женщины представят 22 декабря.