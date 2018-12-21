Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России по фигурному катанию в танцах на льду - Советский спорт
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    • Фигурное катание21 декабря 2018 22:45Источник: «Советский спорт»

    Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России по фигурному катанию в танцах на льду

    На чемпионате России по фигурному катанию в Саранске завершились соревнования танцевальных дуэтов.

    Победу по итогам ритм-танца и произвольной программы одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапо (212, 32 балла), второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин (208, 49), а замкнули тройку лидеров Софья Евдокимова и Егор Базин (179,21).

    Напомним, Синицына и Кацалапов – вице-чемпионы России 2016 года и бронзовые призеры чемпионата России 2017 года.

    Чемпионат России
    Танцы на льду
    Итоговое положение

    1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 212,32
    2. Александра Степанова – Иван Букин – 208,49
    3. Софья Евдокимова – Егор Базин – 179,21
    4. Бетина Попова – Сергей Мозгов – 176,93
    5. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин – 175,10
    6. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов – 173,23
    7. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 171,76
    8. Анабель Морозова – Андрей Багин – 163,16
    9. Людмила Сосницкая – Павел Головишников – 89,28
    10. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин – 80,95
    11. Мария Игнатьева – Михаил Брагин – 126,62
    12. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 126,55
    13. Валерия Дементьева – Алексей Новиков – 119,10
    14. Анастасия Жирноклеева – Роман Мещанкин – 95,80

    #чемпионат россии по фигурному катанию#синицина виктория#кацалапов никита#степанова александра#букин иван#евдокимова софья#базин егор
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