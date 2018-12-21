Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России по фигурному катанию в танцах на льду

Фигурное катание 21 декабря 2018 22:45 Источник: «Советский спорт»

На чемпионате России по фигурному катанию в Саранске завершились соревнования танцевальных дуэтов.

Победу по итогам ритм-танца и произвольной программы одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапо (212, 32 балла), второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин (208, 49), а замкнули тройку лидеров Софья Евдокимова и Егор Базин (179,21).

Напомним, Синицына и Кацалапов – вице-чемпионы России 2016 года и бронзовые призеры чемпионата России 2017 года.

Чемпионат России

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 212,32

2. Александра Степанова – Иван Букин – 208,49

3. Софья Евдокимова – Егор Базин – 179,21

4. Бетина Попова – Сергей Мозгов – 176,93

5. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин – 175,10

6. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов – 173,23

7. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 171,76

8. Анабель Морозова – Андрей Багин – 163,16

9. Людмила Сосницкая – Павел Головишников – 89,28

10. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин – 80,95

11. Мария Игнатьева – Михаил Брагин – 126,62

12. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 126,55

13. Валерия Дементьева – Алексей Новиков – 119,10

14. Анастасия Жирноклеева – Роман Мещанкин – 95,80