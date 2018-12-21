Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России по фигурному катанию в танцах на льду

На чемпионате России по фигурному катанию в Саранске завершились соревнования танцевальных дуэтов.
Победу по итогам ритм-танца и произвольной программы одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапо (212, 32 балла), второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин (208, 49), а замкнули тройку лидеров Софья Евдокимова и Егор Базин (179,21).
Напомним, Синицына и Кацалапов – вице-чемпионы России 2016 года и бронзовые призеры чемпионата России 2017 года.
Чемпионат России
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 212,32
2. Александра Степанова – Иван Букин – 208,49
3. Софья Евдокимова – Егор Базин – 179,21
4. Бетина Попова – Сергей Мозгов – 176,93
5. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин – 175,10
6. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов – 173,23
7. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 171,76
8. Анабель Морозова – Андрей Багин – 163,16
9. Людмила Сосницкая – Павел Головишников – 89,28
10. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин – 80,95
11. Мария Игнатьева – Михаил Брагин – 126,62
12. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 126,55
13. Валерия Дементьева – Алексей Новиков – 119,10
14. Анастасия Жирноклеева – Роман Мещанкин – 95,80