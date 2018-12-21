Елена Буянова – о победе Ковтуна: Это настоящее, безоговорочное возвращение

Фигурное катание 21 декабря 2018 22:54 Источник: «РИА Новости»

Елена Буянова, тренер российского фигуриста Максима Ковтуна, оценила выступление спортсмена на чемпионате России.

- Я очень счастлива! Это настоящее, безоговорочное возвращение. Я Макса поздравляю, что его цели сбываются, и надеюсь, что на этом он не остановится. Мало кто верил в его возвращение. Но наша вера в него и его труд привели к такому результату. Макс, с возвращением тебя! – цитирует Буянову РИА «Новости».

Напомним, что Ковтун, набрав по сумме двух программ 281,59 балла, выиграл чемпионат России.