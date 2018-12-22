Татьяна Тарасова: Рада, что Максим вернулся, низкий поклон Буяновой, что взяла его обратно

Фигурное катание 22 декабря 2018 01:02 Источник: «Советский спорт»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова – о победе Максима Ковтуна на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске.

«Я так рада, что Максим вернулся. Как тебе, Леша, нельзя было не выиграть Олимпийские игры, ему нельзя, чтобы у него не получилось. Это не только катания касается, а вообще всего. И низкий поклон Елене Буяновой, что взяла его обратно», – написала Тарасова в инстаграме.

Напомним, Ковтун по итогам короткой и произвольной программ одержал победу, набрав 281,59 балла. Вторым стал Михаил Коляда (268,40), а замкнул тройку лидеров Александр Самарин (265,49).