Брайан Орсер: Не говорю, что я именно тот, кто снова сделает из Медведевой чемпионку

Фигурное катание 22 декабря 2018 10:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о работе со спортсменкой.

- Я не говорю, что я именно тот, кто снова сделает из Медведевой чемпионку. Но мы делаем все возможное. Я хочу, чтобы она продолжала любить фигурное катание, хочу, чтобы она опять привносила в него что-то новое.

Но нужно быть терпеливыми. Жене нужно время, чтобы осознать, что она приняла верное решение. Потому что другим вариантом было только завершение карьеры.

Сейчас мы просто продолжим следовать нашему плану. Из последних соревнований мы кое-чему научились. Во всем этом много психологии. К ней приходит взросление.

Многие юниоры чувствуют, что могут все на свете, делают всякие четверные прыжки, но когда ты переходишь черту взросления, ты начинаешь слишком много думать. А еще сама жизнь в то же время нажимает не те кнопки. Вот такая Евгения мне и досталась, - цитирует Орсера John Wilson Blades.

После Олимпиады-2018 двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, чтобы тренироваться у Орсера.

В текущем сезоне ей не удалось выиграть ни одного турнира. После короткой программы на чемпионате России-2018 в Саранске Медведева занимает 14-е место. Произвольную программу фигуристки представят сегодня вечером.