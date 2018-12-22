Фигурное катание 22 декабря 2018 13:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Российская фигуристка выполнила все элементы.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева чисто откатала произвольную программу на тренировке во время чемпионата России по фигурному катанию в Саранске.

19-летняя фигуристка исполнила программу под музыку и выполнила все прыжки. Отметим, что за ее прокатом вместе с тренером Брайаном Орсером наблюдала тренер Татьяна Тарасова.

Напомним, накануне Медведева сорвала короткую программу. Она сделала «бабочку» на втором прыжке в каскаде из тройного флипа и тройного тулупа и упала с двойного акселя, заняв в итоге только 14-е место. При этом на утренней тренировке в пятницу она также чисто исполнила все элементы короткой программы.

Произвольная программа у женщин пройдет в субботу. Начало – 18:00 (мск). Медведева выступит в первой разминке под шестым номером.

По итогам чемпионата России будет сформирован состав сборной на чемпионаты Европы и мира.