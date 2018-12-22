Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России среди спортивных пар

Фигурное катание 22 декабря 2018 17:45 Источник: «Советский спорт»

В Саранске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Победу в соревнованиях пар одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

По итогам произвольной программы они набрали 156,74 балла, а по сумме двух прокатов – 236,8. Вторыми стали Наталья Забияко и Александр Энберт (230,49). Замкнула тройку лидеров пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (220,40).

Таким образом, Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали двукратными чемпионами России. Свою первую победу в чемпионате России пара одержала в 2017 году.

Добавим, что чемпионат России по фигурному катанию проходит с 20 по 23 декабря.

Саранск

Чемпионат России

Пары

Итоговый результат

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 236,80

2. Наталья Забияко/Александр Энберт – 230,49

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 220,40

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 209,15

5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 204,83

6. Алиса Ефимова/Александр Коровин – 199,67

7. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 190,72

8. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 189,33

9. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов – 182,69

10. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 175,04

11. Надежда Лабазина/Никита Рахманин – 174,34

12. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот – 172,89

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 156,74

2. Наталья Забияко/Александр Энберт – 151,96

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 145,42

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 137,59

5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 131,98

6. Алиса Ефимова/Александр Коровин – 129,06

7. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 124,90

8. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 124,75

9. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 117,14

10. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов –114,83

11. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот – 113,81

12. Надежда Лабазина/Никита Рахманин – 11,58