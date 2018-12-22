Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России среди спортивных пар

В Саранске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Победу в соревнованиях пар одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
По итогам произвольной программы они набрали 156,74 балла, а по сумме двух прокатов – 236,8. Вторыми стали Наталья Забияко и Александр Энберт (230,49). Замкнула тройку лидеров пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (220,40).
Таким образом, Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали двукратными чемпионами России. Свою первую победу в чемпионате России пара одержала в 2017 году.
Добавим, что чемпионат России по фигурному катанию проходит с 20 по 23 декабря.
Саранск
Чемпионат России
Пары
Итоговый результат
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 236,80
2. Наталья Забияко/Александр Энберт – 230,49
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 220,40
4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 209,15
5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 204,83
6. Алиса Ефимова/Александр Коровин – 199,67
7. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 190,72
8. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 189,33
9. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов – 182,69
10. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 175,04
11. Надежда Лабазина/Никита Рахманин – 174,34
12. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот – 172,89
Произвольная программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 156,74
2. Наталья Забияко/Александр Энберт – 151,96
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 145,42
4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 137,59
5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 131,98
6. Алиса Ефимова/Александр Коровин – 129,06
7. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 124,90
8. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 124,75
9. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 117,14
10. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов –114,83
11. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот – 113,81
12. Надежда Лабазина/Никита Рахманин – 11,58