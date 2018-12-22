Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России среди спортивных пар - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 10:00
    Амур
    Динамо М
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 13:30
    Сибирь
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Салават Юлаев
    Северсталь
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 14:30
    Лацио
    Кальяри
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Авангард
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    СКА
    ЦСКА
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Сассуоло
    Торино
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Удинезе
    Фрозиноне
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Йокерит
    Динамо Р
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Спартак
    ХК Сочи
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Эмполи
    Сампдория
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Дженоа
    Аталанта
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Милан
    Фиорентина
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Наполи
    СПАЛ
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Парма
    Болонья
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Ганновер-96
    Фортуна
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Нюрнберг
    Фрайбург
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Хоффенхайм
    Майнц
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Байер
    Герта
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    РБ Лейпциг
    Вердер
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Штутгарт
    Шальке-04
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Айнтрахт Ф
    Бавария
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Аугсбург
    Вольфсбург
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Борнмут
    Брайтон энд Хоув Альбион
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Арсенал
    Бёрнли
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Кардифф Сити
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Челси
    Лестер Сити
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Эвертон
    Тоттенхэм Хотспур
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Хаддерсфилд Таун
    Саутгемптон
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Ньюкасл Юнайтед
    Фулхэм
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Вест Хэм Юнайтед
    Уотфорд
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 20:00
    Кьево
    Интер М
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 22:30
    Ювентус
    Рома
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 10:00
    Куньлунь Ред Стар
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 15:00
    Автомобилист
    Трактор
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Слован
    Металлург Мг
    0
    0
    • Фигурное катание22 декабря 2018 17:45Источник: «Советский спорт»

    Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России среди спортивных пар

    В Саранске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Победу в соревнованиях пар одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

    По итогам произвольной программы они набрали 156,74 балла, а по сумме двух прокатов – 236,8. Вторыми стали Наталья Забияко и Александр Энберт (230,49). Замкнула тройку лидеров пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (220,40).

    Таким образом, Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали двукратными чемпионами России. Свою первую победу в чемпионате России пара одержала в 2017 году.

    Добавим, что чемпионат России по фигурному катанию проходит с 20 по 23 декабря.

    Саранск
    Чемпионат России
    Пары
    Итоговый результат

    1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 236,80
    2. Наталья Забияко/Александр Энберт – 230,49
    3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 220,40
    4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 209,15
    5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 204,83
    6. Алиса Ефимова/Александр Коровин – 199,67
    7. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 190,72
    8. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 189,33
    9. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов – 182,69
    10. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 175,04
    11. Надежда Лабазина/Никита Рахманин – 174,34
    12. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот – 172,89

    Произвольная программа

    1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 156,74
    2. Наталья Забияко/Александр Энберт – 151,96
    3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 145,42
    4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 137,59
    5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 131,98
    6. Алиса Ефимова/Александр Коровин – 129,06
    7. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 124,90
    8. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 124,75
    9. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 117,14
    10. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов –114,83
    11. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот – 113,81
    12. Надежда Лабазина/Никита Рахманин – 11,58

    #тарасова евгения#морозов владимир#чемпионат россии по фигурному катанию#забияко наталья#энберт александр#бойкова александра#козловский дмитрий
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта