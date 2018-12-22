Александр Энберт: Думаю, у нас получится добиться прогресса уже в этом сезоне

Фигурное катание 22 декабря 2018 18:46 Источник: «РИА Новости»

Фигурист Александр Энберт, завоевавший вместе с Натальей Забияко серебро чемпионата России прокомментировал выступление пары на турнире в Саранске.

- Очень приятно было кататься, в целом мы со всем справились. Мы катались более открыто, свободно, с посылом для зрителей и судей. Надеюсь, это было заметно. Надеюсь, будем прибавлять и в технической базе, и в компонентной. Думаю, у нас получится добиться этого уже в этом сезоне, - цитирует Энберта РИА «Новости».

Напомним, что по итогам двух программ пара Забияко/Энберт набрали 230,49 балла. Победителями чемпионата России стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие по сумме двух прокатов 236,80 балла.