Брайан Орсер: Чувствую, что чемпионат России стал для Медведевой переломной точкой

Фигурное катание 22 декабря 2018 20:12 Источник: ТАСС

Канадец Брайан Орсер, тренирующий Евгению Медведеву, поделился мнением о выступлении фигуристки на чемпионате России в Саранске.

- Конечно, для Медведевой очень важно место в сборной, но не менее важно для нее сегодня было откататься чисто. Хотя собраться с силами было тяжело, она очень постаралась сделала это. И пусть это был и не идеальный прокат, он был очень важен для ее дальнейшего роста - она получила хорошие оценки, и я чувствую, что этот чемпионат стал для нее переломной точкой. И особое спасибо я хочу сказать за поддержку трибун - она была просто ошеломляющей, - передает слова Орсера ТАСС.

Добавим, что Медведвева за свое выступление в произвольной программе оценили в 143,66 балла. В сумме спортсменка набрала 205,90 балла. Это ее лучший результат в сезоне.

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